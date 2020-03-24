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25 березня • оновлено в 02:15
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У Ryanair через пандемію скасували рейси

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Найбільший європейський лоукостер Ryanair 24 березня скасував більшість рейсів авіакомпанії через пандемію коронавірусу у світі.

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Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook. Польоти навряд чи вдасться відновити в квітні і травні.

Літаки направлять на допомогу в боротьбі з пандемією: в Ryanair скасували рейси

"Ми не очікуємо, що будемо виконувати рейси протягом квітня і травня. Наші дії будуть залежати від світової урядів", – уточнили в авіакомпанії.

Протягом тижня всі пасажири, чиї рейси були скасовані, отримають інструкції, як повернути кошти.

Крім того, в компанії запропонували використовувати їхні літаки для рятувальних польотів, перевезення медикаментів, засобів індивідуального захисту та продовольства.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в світі коронавірусом заражені вже понад 400 тисяч людей, понад 17 451 – померли. Вилікуватися вдалося понад 103 748 пацієнтів. Загальна кількість інфікованих у світі зросла більш ніж удвічі за тиждень.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Ірландія
Тег
Ryanair
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