Коронавірус спалахнув серед новонароджених у Румунії

У пологовому будинку румунського міста Тімішоара у десяти новонароджених виявлено коронавірус COVID-19.

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При цьому матері дітей виявилися здоровими – тести показали негативний результат, повідомляє Romania Insider із посиланням на МВС Румунії.

romania-insider.com

Всього в пологовому будинку перевірили на коронавірус 49 матерів та їхніх дітей.

Також зазначається, що дев'ятеро матерів у Румунії були виписані з лікарень з дітьми, які заражені коронавірусом. Міністр охорони здоров'я Нела Тетару наказала провести епідеміологічне розслідування.

За останніми даними, в Румунії COVID-19 заразилися 4 417 людей, з яких 460 вилікувалися. Померли 197 осіб.

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що діти теж можуть вмирати від коронавірусу. Поки хвороба протікає у них у легкій формі, але не виключено, що вона може бути і важкою.

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