Головна Новини
8 квітня • оновлено в 06:33
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У румунському пологовому будинку коронавірус виявили у десятьох дітей

2.7т
Читати матеріал російською

У пологовому будинку румунського міста Тімішоара у десяти новонароджених виявлено коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

При цьому матері дітей виявилися здоровими – тести показали негативний результат, повідомляє Romania Insider із посиланням на МВС Румунії.

Коронавірус спалахнув серед новонароджених у Румунії

romania-insider.com

Всього в пологовому будинку перевірили на коронавірус 49 матерів та їхніх дітей.

Також зазначається, що дев'ятеро матерів у Румунії були виписані з лікарень з дітьми, які заражені коронавірусом. Міністр охорони здоров'я Нела Тетару наказала провести епідеміологічне розслідування.

За останніми даними, в Румунії COVID-19 заразилися 4 417 людей, з яких 460 вилікувалися. Померли 197 осіб.

Коронавірус спалахнув серед новонароджених у Румунії

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що діти теж можуть вмирати від коронавірусу. Поки хвороба протікає у них у легкій формі, але не виключено, що вона може бути і важкою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Румунія
Тег
діти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Волгоград Ец
Волгоград Ец
Если мыслить логически,то либо у кого-то из медперсонала,либо у какой-то мамаши бессимптомный вирус,хотя тест должен был показать наличие болезни
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги