У Румунії змінили дату Дня перемоги у Другій світовій, виступивши проти традиції СРСР

Сенат Румунії ухвалив проєкт закону про святкування Дня перемоги коаліції Об’єднаних Націй у Другій світовій війні 8-го, а не 9 травня.

За відповідне рішення, за погодженням із союзниками в рамках НАТО, верхня палата парламенту країни проголосувала 27 липня. Про це повідомляє G4media.

Ідею законопроєкту подав депутат від Націонал-ліберальної партії Овідіу Раєцкі. За його словами, ця ініціатива виправляє історичну двозначність, яка спонукала Румунію в комуністичний період святкувати дату 9 травня за радянським зразком.

"7 травня 1945 року Німеччина підписала акт про безумовну капітуляцію у ставці Верховного головнокомандуючого об’єднаними експедиційними силами союзників у Франції, Реймсі. Відповідно до нього, ворожі дії були припинені офіційно 8 травня 1945 року о 23:01. З моменту зміни режиму СРР (Соціалістична Республіка Румунія), яка перебувала у радянській зоні впливу, визнала 9 травня Днем перемоги, однак дата, яка дійсно є для нашої держави днем перемоги, – це 8 травня 1945 року”, – цитує видання Раєцкі.

Варто зауважити, що після ухвалення законопроекту Сенатом Румунії розглянути його мають ще й у Палаті депутатів (нижній палаті парламенту).

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