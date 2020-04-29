У Румунії захотіли автономії угорського краю: сенат "завернув" закон

Сенат Румунії в середу, 29 квітня, відхилив законопроєкт про угорську автономію в Секейскому краї. Проти проголосували 126 сенаторів із 135 присутніх.

Дебати щодо питання тривали близько двох годин, передає Digi 24. До складу автономії повинні були увійти жудець Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш.

Проект, ініційований Демократичним союзом угорців Румунії, передбачав створення автономного регіону з правосуб'єктністю. Автономія отримувала б свого президента з терміном повноважень на чотири роки.

Угорська мова стала б офіційною і використовувалася в державних установах громадянами, які проживають у цьому краї. Аередбачалося вільне використання "символіки угорської нації".

Проєкт також передбачав, що на посади в місцевому та регіональному державному управлінні будуть призначатися особи, які знають мову національних меншин і відносяться до них.

Сенат Румунії EPA

Обговорення проєкту почалося в наслідок процедури "мовчазної згоди": 25 березня пройшов кінцевий термін, до якого повинна була бути обговорена і проголосована ініціатива, тому парламентарії зафіксували "мовчазне схвалення" документа.

Національна ліберальна партія почала звинувачувати Соціал-демократичну партію в такому результаті, заявляючи, що політики таємно домовилася про "мовчазне схвалення" з Демократичним союзом угорців Румунії.

Ініціатори законопроєкту вважають, що він відображає "історичну ідентичність регіону" і забезпечить рівні можливості для громадян і захист угорської ідентичності. Уряд виступав проти ініціативи.

Депутати адміністративної комісії заявляли, що проєкт порушує Конституцію, за якою Румунія є національною, суверенною і незалежною, унітарною та неподільною державою.

Як писав OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що хоче зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, щоб "змінити відносини" між державами.