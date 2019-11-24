У Румунії пройшли вибори президента: стало відомо, хто переміг

У другому турі виборів в Румунії переміг чинний президент країни Клаус Йоханніс.

Він набрав 63,17% голосів відповідно до підрахованих 99,98% бюлетенів. Про це повідомляє Рlaytech.

Йоханніс виступав кандидатом від Націонал-ліберальної партії. Лідер Соціал-демократичної партії Віоріка Денчіле, колишня прем'єр-міністерка країни, отримала 36,83% голосів.

Явка громадян склала 49,84% зареєстрованих виборців.

Результати Йоханніса вийшли трохи скромнішими, ніж передбачали екзит-поли. Опитування компанії IRES показувало, що Йоханніс отримає 66,5% голосів, а екзит-пол CURS-Avangarde давав йому 64%.

Ілюстрація. Стяг Румунії

Нагадаємо, у Румунії в неділю, 10 листопада, почалися вибори президента. Новий прем'єр-міністр країни Людовик Орбан висловив надію, що в разі перемоги Йоханніс продовжить курс на боротьбу з корупцією. Загалом він відомий своєю проєвропейською позицією.

У першому турі виборів здобув перемогу чинний президент, набравши 39% голосів. (Денчіле близько 22,5%).

Клаус Йоханніс TheWorldNews.net

Віоріка Денчіле Капітал

Як писав OBOZREVATEL, у липні Румунія заблокувала постачання Сербії російських танків і БТР через антиросійські санкції, введені Європейським Союзом у відповідь на агресію Кремля в Україні. Влада країни відмовилася видавати дозвіл на транзит.

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