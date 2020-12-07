У Румунії пройшли парламентські вибори: чим вони примітні

На парламентських виборах у Румунії 6 грудня опозиційна Соціал-демократична партія отримала лише невелику перевагу над правлячою Націонал-ліберальною. Однак "сюрпризом" стало те, що прохідний бар'єр подолав і порівняно невідомий у країні "Альянс за союз румунів" (AUR).

Ця партія дотримується ультранаціоналістичної, антиугорської і антиєвропейської риторики, повідомляє Romania-Insider. Водночас і явка виборців на голосуванні за представників румунського парламенту становила 32%, що стало найнижчим показником за останні 30 років.

Згідно з даними екзитполів, попередньо, голоси виборців розподілилися так:

Соціал-демократична партія (СДП) – 30,5%;

Націонал-ліберальна партія (НЛП) прем'єр-міністра Лудовіко Орбана – трохи більше 29%;

"Альянс-2020 USR-Plus" – 15,9%;

Угорський демократичний союз (UDMR) – 5,7%;

націоналістична, консервативна і антиєвропейська AUR (заснована у вересні 2019 року) – 5,3%.

Підкреслюється, що і партії колишнього прем'єр-міністра Віктора Понта, а також експрезидента Траяна Бесеску набрали по 5%. Але поки невідомо, яка з цих чотирьох партій подолає 5-відсотковий поріг і потрапить у парламент, враховуючи допуск на помилку і той факт, що голоси діаспори не було включено до екзитполів.

Видання акцентує увагу на те, що тільки 5,8 мільйона румунів прийшли на виборчі дільниці. У 2016 році явка була близька до 40%, тоді як на президентських виборах торік становила більше 47%.

"Пандемія і холодна погода, ймовірно, винні в низькій явці, але не повністю. Наприклад, на вересневих виборах у місцеву адміністрацію, які також пройшли в особливих умовах через пандемію, явка була 46%", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що до 260 тисяч румунів за кордоном проголосували на парламентських виборах цього року, а це більш ніж удвічі більше, ніж чотири роки тому, коли їх було всього 106 тисяч. Однак їхня присутність становила менше третини від тієї, яка була зафіксована в другому турі президентських виборів у 2019 році, коли за кордоном проголосувало понад 900 тисяч румунів.

За даними Постійної виборчої комісії (AEP), приблизно 48 000 румунів проголосували в Італії, 32 700 – в Іспанії, 30 000 – у Німеччині, 29 000 – у Великобританії та 11 500 – у Франції. У Республіці Молдова також було до 38 000 виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Румунії змінили дату Дня перемоги у Другій світовій війні, виступивши проти традиції СРСР. Там вирішили відзначати його 8-го, а не 9 травня. За відповідне рішення, за погодженням з союзниками в рамках НАТО, верхня палата парламенту країни проголосувала 27 липня.