У Румунії мером міста обрали померлого від коронавірусу

У Румунії жителі міста Девеселу на місцевих виборах переобрали на посаду свого мера, який помер за 10 днів до голосування.

Про це повідомило румунське "Радіо Свобода". Чоловік захворів на COVID-19 і помер від ускладнень.

57-річний Іон Аліман висувався вже на третій свій термін від партії соціал-демократів. На початку вересня він захворів на коронавірус, а 17 вересня помер у лікарні Бухареста.

Суперниками Аліман на виборах були представники партії Народного руху і Альянсу лібералів і демократів. Виборці все одно підтримали померлого очільника міста – за нього віддали 1020 голосів з 1600.

Після оголошення результатів виборів жителі Девеселу вирушили на могилу колишнього мера, щоб привітати його з перемогою і вшанувати пам'ять.

Тепер вибори міського голови будуть проводити повторно. До цього обов'язки мера виконуватиме його заступник.

Партія соціал-демократів також взяла більшість в місцевій раді.

Іон Аліман був капітаном круїзного лайнера до 2012 року, після чого очолив громаду Девеселу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27-річна косплеерша Лай Пін-ю і за сумісництвом член Демократичної прогресивної партії Тайваню перемогла на виборах і стала главою 12-го округу Нью-Тайбея.