У Румунії після пом'якшення правил утворилися величезні черги на кордонах. Фото і відео "штурму"
Після пом'якшення карантину через COVID-19 і відкриття контрольно-пропускних пунктів із 16 травня на румунсько-угорському кордоні утворилися величезні черги.
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Як пише Special Arad, це сталося не тільки через наплив людей, але й у зв'язку з епідеміологічним контролем, який уповільнив процедуру в'їзду.
Черги розтягнулися на мінімум 7-8 кілометрів, а водії, щоб перетнути кордон, чекають більше 5 годин (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
На пункті пропуску Надлак І час очікування становив і більше 8 годин. Велике скупчення людей спостерігалося переважно на заході країни.
При цьому, як видно на фото і відео з КПП, багато хто перебував біля кордону без масок, не дотримуючись соціально безпечної відстані. Поліція кілька разів зверталася до громадян із зауваженнями. Повідомлялося і про спонтанні акції протесту.
Влада відкрила додаткові пропускні пункти, щоб зменшити навантаження. Загалом, за даними журналістів, у чергах зібралися понад 16 тисяч осіб.
Зазначимо, зараз румунським громадянам не обов'язково проходити 14-денний карантин у спеціально встановленому місці, як це було раніше під час дії надзвичайного стану, але обов'язковою є самоізоляція вдома та епідеміологічний контроль на кордоні.
Додамо: у Румунії зафіксовано вже понад 17 тисяч випадків зараження коронавірусом і більше тисячі летальних випадків інфекції.
Карта поширення COVID-19 у світі:
Як писав OBOZREVATEL, в Україні, на відміну від Європи, поки не обговорюється ідея ввести паспорти здоров'я для туристів і тих, хто перетинає кордон в умовах пандемії коронавірусу.