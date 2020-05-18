У Румунії після пом'якшення правил утворилися величезні черги на кордонах. Фото і відео "штурму"

Після пом'якшення карантину через COVID-19 і відкриття контрольно-пропускних пунктів із 16 травня на румунсько-угорському кордоні утворилися величезні черги.

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Як пише Special Arad, це сталося не тільки через наплив людей, але й у зв'язку з епідеміологічним контролем, який уповільнив процедуру в'їзду.

Черги розтягнулися на мінімум 7-8 кілометрів, а водії, щоб перетнути кордон, чекають більше 5 годин (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Черги на кордоні Колаж

На пункті пропуску Надлак І час очікування становив і більше 8 годин. Велике скупчення людей спостерігалося переважно на заході країни.

При цьому, як видно на фото і відео з КПП, багато хто перебував біля кордону без масок, не дотримуючись соціально безпечної відстані. Поліція кілька разів зверталася до громадян із зауваженнями. Повідомлялося і про спонтанні акції протесту.

Влада відкрила додаткові пропускні пункти, щоб зменшити навантаження. Загалом, за даними журналістів, у чергах зібралися понад 16 тисяч осіб.

Special Arad

Зазначимо, зараз румунським громадянам не обов'язково проходити 14-денний карантин у спеціально встановленому місці, як це було раніше під час дії надзвичайного стану, але обов'язковою є самоізоляція вдома та епідеміологічний контроль на кордоні.

Special Arad

Special Arad

Special Arad

Special Arad

Special Arad

Special Arad

Додамо: у Румунії зафіксовано вже понад 17 тисяч випадків зараження коронавірусом і більше тисячі летальних випадків інфекції.

Дані на 18 травня

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, в Україні, на відміну від Європи, поки не обговорюється ідея ввести паспорти здоров'я для туристів і тих, хто перетинає кордон в умовах пандемії коронавірусу.

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