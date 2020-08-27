У розвідці США назвали справу про втручання Росії у вибори фейком Обами і Байдена

Справа про змову передвиборного штабу Дональда Трампа з Кремлем під час виборів президента США 2016 року була сфабрикована демократами й ґрунтувалася на фальшивих даних.

Таку заяву на Національному з'їзді Республіканської партії зробив колишній в.о. директора національної розвідки Сполучених Штатів Річард Гренелл, передає Fox News. "Від того, що я побачив, мене просто стало погано", – сказав Гренелл.

За його словами, адміністрація експрезидента США Барака Обами та віце-президента Джо Байдена таємно почала стеження за передвиборчою кампанією Трампа.

Крім того, демократи нібито "змусили замовкнути багатьох сміливих представників спецслужб", які виступали проти, і засекретили все, що могло підірвати цю справу.

"Вони представили замість фактів фальшиву інформацію. Вони збрехали суддям. Потім вони засекретили все, що могло підірвати цю справу", – сказав Гренелл.

Зазначимо, Гренелл був призначений на посаду в.о. глави національної розвідки в 2019 році й залишив крісло в кінці травня цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до соцопитувань, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує в шести ключових штатах, але рейтинг чинного президента Дональда Трампа там росте через спад пандемії COVID-19.