У розпал пандемії коронавірусу жінка плювала і кашляла на працівників супермаркету. Відео

У місті Вайріка в штаті Каліфорнія, де бушує коронавірус COVID-19, відвідувачка супермаркету Walmart обплювала працівників магазину.

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Як пише Daily Mail, інцидент зняв на відео один з покупців (щоб подивитися запис, доскрольте до кінця сторінки).

Касир вимагала від жінки доплатити ще 22 долари за покупки, але та стверджувала, що вже заплатила повну суму.

Коли співробітник супермаркету спробував підійти до візка з продуктами, жінка почала плювати і кашляти на нього. Також вона голосно лаялася.

Скрін відео

Співробітник взяв телефон і сказав, що телефонує в поліцію.

"Я попрошу тебе заткнутися і забратися від мене, перш ніж я знову дістанусь твоєї шиї своїм плювком", – заявила призвідниця скандалу.

Вона додала, що її мокрота містить "токсини і жирні віруси".

Коли поліція прибула за викликом, жінка спокійно вийшла на вулицю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що найближчі тижні стануть найважчими для країни через стрімке поширення коронавірусу.

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