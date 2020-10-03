Мировое сообщество не позволило Сербии "окончательно решить косовский вопрос". Сколько ни возмущались сербские патриоты и их русские симпатизеры, после многих попыток создать автономию албанцев в Косово в составе Сербии под международным контролем, пришлось, ради сохранения народа, отделять Косово от Сербии и создавать там независимое государство. Более благодарных НАТО и США, в частности, людей чем косовары, сейчас трудно найти на белом свете. Вопрос решен, и решен на долгие годы.

Если Азербайджан не хочет повторить сербский урок в Косово, то именно сейчас, после заявления США, Франции и России и предложений армянского МИДа, он должен предложить широкую автономию Карабаха под международными гарантиями, но с сохранением края в составе Азербайджана. Если же он, следуя советам Эрдагана, будет пытаться решить силой и решить "окончательно" Карабахский вопрос, как младотурки сто лет назад пытались решить вопрос армянский, то в Карабахе Азербайджан получит Косово, где не только Россия, но и Евросоюз и США станут гарантами его независимости.

Сейчас у Баку есть шанс испытать Армению, захочет ли она превратиться в агрессора, отклонив миролюбивые азербайджанские предложения, при этом, вполне серьезные – мировое сообщество в жмурки не играет – или же пойдет на переговоры на условиях сохранения Карабаха в составе Азербайджана. Если Армения откажется от таких предложений, она станет изгоем мирового сообщества и никаких гарантий независимому Карабаху никто не даст в мире, и он будет раздавлен. Если же согласится – процесс защиты армянского населения Карабаха будет запущен.

Для России тут особый шанс – быть среди респектабельных стран гарантов. С "пацанской" психологией Кремль никто в мире не будет теперь воспринимать всерьез, особенно после ужаса с Навальным и гадости с Дмитриевым. Надо не поддерживать Лукашенко, не распространять на Россию его дурацкие антисанкции против Запада, а проигнорировать их и помочь белорусам культурно избавиться от обезумевшего диктатора. Надо тонко разрулить последствия покушения на Навального, слава Богу – остался жив, и не подпускать таких людей как доктор Мясников к микрофону. Дмитриева, за судьбой которого следит уже весь мир, надо скорее отпустить на свободу, а кое-кому в "органах" сказать "цыц!" Порой это надо делать. При столь любимом Путиным Сталине, на чекистов порой не цыкали, а просто их чикали. Так что "цыц", это еще очень дружелюбно.

И тогда, вместе с США, Францией и другими приличными странами Россия, при поддержке большинства мирового сообщества станет гарантом в Карабахе. Её примут в это сообщество не через силу, но охотно. А практически, она совершенно необходима, чтобы восстановить мир на Южном Кавказе, но не та Россия, которая аннексирует Крым, признает Абхазию и Южную Осетию, посылает своих боевиков Асаду в Сирию. Если Россия станет иной, и отношение к ней станет иное. И сейчас самое время, как любил говорить М.С.Горбачёв, нАчачть.

Иными словами, Азербайджану, начавшему эту войну, пора сделать первый, очень трудный шаг на пути к миру. А России, последние 12 лет шокирующей мировое сообщество своими безумствами и уже оказавшейся из-за них в нерукопожатной зоне, есть шанс начать возвращение в приличное общество, как раз через Белоруссию и Карабах, прекратив раз и навсегда ужасать мир Новичком и тому подобными страшными, смертоносными игрушками.

Две эти проблемы – Беларуси и Карабаха, столь разнесенные в пространстве и типологически несходные, для России сплетаются воедино. И от их умелого решения зависит ее будущий образ в глазах мирового сообщества. Думаю, Кремль уже почти понял, что пренебрегать своим образом в глазах других стоит слишком дорого. А денег, сейчас, кстати, в России всё меньше...