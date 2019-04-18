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У Росію таємно приїхала радник Трампа

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У Москву приїхала делегація Білого дому на чолі з радником Дональда Трампа, директором із питань Росії і Євразії Ради з національної безпеки США Фіоною Хілл.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на власні джерела. Зазначається, що Хілл і її колеги вже зустрілися з представниками Ради безпеки Росії, а також МЗС.

Так, візит публічно не анонсували ні російська, ні американська влада. Хілл неодноразово приїжджала в Росію як радник президента США, проте Вашингтон наполягав на тому, щоб візити Хілл не висвітлювалися.

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Фіона Хілл

Фіона Хілл

"Голос Америки"

Фіона Хілл — автор багатьох книг про Росію, вона вчилася в Московському інституті іноземних мов імені Моріса Тореза, потім працювала на американську розвідку. Крім цього, чиновниця неодноразово виступала у пресі з критикою президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп "поховав" своїх основних суперників-демократів у боротьбі за президентське крісло в 2020 році Берні Сандерса і Джо Байдена.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Приехала чтобы получить указания как и что делать на Украине как провести выборы.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Приехали за репарациями которые потом передадут своим украинским братьям вернувшимся после тысячелетнего рабства в семью.
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М Олег
М Олег
Очень некорректно так выссказываться о президенте США!!! Или забыли кто вас е..т и кормит? На метки только гадалки способны из черной Окраины)))
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