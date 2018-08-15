"У росіян цього немає": Портніков пояснив скандал із Вайкуле через Крим

Скандал, який розгорівся в Росії довкола слів латвійської співачки Лайми Вайкуле про неприпустимість виступів у тимчасово анексованому Криму, вкотре продемонстрував, що у жителів країни-агресора немає тієї свободи, яку сповідують справжні європейці.

Насправді ж заява артистки була не політичним жестом, а всього лише підтвердженням того, що вона - законослухняний громадянин країни-члена Європейського союзу, написав журналіст Віталій Портніков у статті для "Крим. Реалії".

"Вайкуле - громадянка країни-члена Європейського союзу, який ввів санкції після окупації Криму. Законослухняним громадянам ЄС варто остерігатися діяльності на анексованій Кремлем території. Співачка просто констатувала цей факт. Тому обурення її критиків, які "не розуміють", чому Вайкуле готова співати в "інших регіонах Росії", але не в Криму - звичайний цинізм. Крим - не російський регіон, це територія, анексована в порушення міжнародного права. І жодного іншого статусу в Криму - до його повернення до складу України - не буде. Як любить говорити президент Росії Володимир Путін, це питання закрите", - переконаний він.

Що стосується її заяви про радість з приводу розпаду СРСР, яка також викликала бурхливу реакцію у росіян, то Портніков наголосив, що Вайкуле також всього лише поділилася особистим досвідом. Журналіст нагадав, що практично всі жителі її рідної країни, як і інших представників Прибалтики, вважали радянський період справжньою окупацією.

"І, між іншим, у 90-і роки багато росіян поділяли ставлення народів балтійських країн до окупації і СРСР - у Москві та інших містах Росії проходили багатотисячні демонстрації на підтримку свободи Латвії, Литви та Естонії. Саме державні структури Російської Федерації першими визнали факт окупації балтійських країн сталінським режимом. Що ж змінилося? Змінилося ставлення до правди. Повзуча сталінізація почалася в Росії задовго до анексії Криму, але після 2014 року вона посилилася", - наголошує Портніков.

Він додав, що в сучасній Росії вже не прийнято говорити про захоплення балтійських країн радянським режимом, тому населення держави-агресора навіть не може зрозуміти, що за кордоном люди сприймають певні історичні події зовсім інакше.

"Лайма Вайкуле, на відміну від її російських критиків, усі ці роки жила в реальності. У вільній європейській країні, де не потрібно брехати і вдавати, у громадян якої алергія на брехню і окупацію. І це зовсім не політика. Це кисень, якого у росіян просто немає", - підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Вайкуле, вона не очікувала, що її тверда відмова відвідувати анексований РФ Крим викличе такий резонанс. Крім того, співачка назвала звірами тих, хто критикує її позицію.