У російському Мурманську прогримів вибух у житловому будинку: рухнули три поверхи

У російському Мурманську рухнули три поверхи житлового будинку.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, в одній із квартир стався вибух газу.

Місцеве видання B-Port уточнює, що в результаті події двоє людей загинули і п'ятеро постраждали.

За інформацією джерела Інтерфаксу, "на місці вибуху виявлено тіло загиблого, постраждалих відвозять з опіками дихальних шляхів".

За його даними, п'ять осіб заблоковані на третьому поверсі житлового будинку.

"Ріг будинку обрушився з п'ятого по третій поверх. На третьому поверсі залишаються заблокованими п'ятеро мешканців", - сказало джерело. За попередніми даними, вони живі.

Також у мережі з'явилися перші фото і відео з місця трагедії.

За даними НТВ, з-під завалів дістали трьох постраждалих. Ще кілька людей шукають рятувальники.

Повідомляється, що загиблого вбило плитою під час вибуху. Чоловік просто проходив повз.

Крім того, один з потерпілих, в чиїй квартирі вибухнув газ, до події позначив цей день, як дату смерті.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Петербурзі прогримів вибух у житловому будинку.