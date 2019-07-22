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У Росії зробили грандіозне зізнання про розпродаж окупованих земель

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Уряд першого президента Росії Борис Єльцин планував продати Фінляндії Карелію за 15 мільярдів доларів.

Про це фінській пресі заявив Андрій Фролов, який в 1990 -1991 роках був заступником міністра закордонних справ Росії (тоді - РРФСР), передає "КП".

"Після подій серпня 1991 року влада в країні фактично перейшла під контроль команди Єльцина. Перед російським керівництвом гостро стояла проблема порожньої казни, тому виникла ідея поповнити її за рахунок розпродажу територій", - сказано в матеріалі.

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Росіяни оцінили карельські землі в $ 15 млрд. Також розглядалася продаж Курил японцям і Питалівський району Псковської області - Латвії.

ілюстрація

ілюстрація

photogorky.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній радянський розвідник передрік повернення Криму після падіння режиму Путіна за сценарієм СРСР.

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