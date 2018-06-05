У Росії знову сталася пожежа у великому ТЦ: фото, відео

У Казані сталася пожежа у великому торгівельному центрі "Порт".
Весь персонал, що знаходився в будівлі, евакуювали, передає НТВ.
(Новина доповнена подробицями)
З-під покрівлі торгівельного центру йде сильний дим. Пожежу гасять за другим рівнем складності з п'яти існуючих.
business-gazeta.ru
Відвідувачів в ТЦ не було, оскільки він ще не відкрився.
business-gazeta.ru
business-gazeta.ru
Інформації про постраждалих немає.
У той же час співробітники ТЦ повідомили, що перед пожежею був вибух.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня в Іркутську в ТРЦ "Комсомолл" прогримів вибух, в результаті якого постраждали вісім дітей.
Відзначимо, що в березні в російському Кемерово в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" загинуло 64 людини, серед яких 41 дитина.