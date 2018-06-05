У Росії знову сталася пожежа у великому ТЦ: фото, відео

У Казані сталася пожежа у великому торгівельному центрі "Порт".

Весь персонал, що знаходився в будівлі, евакуювали, передає НТВ.

(Новина доповнена подробицями)

З-під покрівлі торгівельного центру йде сильний дим. Пожежу гасять за другим рівнем складності з п'яти існуючих.

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Відвідувачів в ТЦ не було, оскільки він ще не відкрився.

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Інформації про постраждалих немає.

У той же час співробітники ТЦ повідомили, що перед пожежею був вибух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня в Іркутську в ТРЦ "Комсомолл" прогримів вибух, в результаті якого постраждали вісім дітей.

Відзначимо, що в березні в російському Кемерово в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" загинуло 64 людини, серед яких 41 дитина.