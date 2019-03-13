У Росії злякалися військової загрози від США: про що мова

Американські есмінці з керованою ракетною зброєю (УРО) типу Arleigh Burke представляють реальну загрозу для російських ракет і кораблів.

Це визнав провідний експерт Центру військово-політичних досліджень МДІМВ МЗС Росії Володимир Козин, пише "Звезда". За його словами, у американців є серйозний "козир" у руках.

"Arleigh Burke — це есмінець УРО, який якраз має до 98 ракет-перехоплювачів, крилатих ракет, ракет для боротьби з підводними човнами, протикорабельних ракет. За чинною кораблебудівною програмою США, яка закінчиться на початку 2040 років, вони будуть мати від 84 до 96 кораблів, які будуть оснащені системами протиракетної оборони і озброєні крилатими ракетами морського базування. Загроза ця реальна", — сказав російський експерт.

"Arleigh Burke" UPI.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський посол у США Анатолій Антонов заявив, що Росія застосує ядерну зброю тільки у разі загрози існуванню країни.

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