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ПолітикаЕкономіка

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У Росії злякалися військової загрози від США: про що мова

3.9тЧитати матеріал російською

Американські есмінці з керованою ракетною зброєю (УРО) типу Arleigh Burke представляють реальну загрозу для російських ракет і кораблів.

Це визнав провідний експерт Центру військово-політичних досліджень МДІМВ МЗС Росії Володимир Козин, пише "Звезда". За його словами, у американців є серйозний "козир" у руках.

"Arleigh Burke — це есмінець УРО, який якраз має до 98 ракет-перехоплювачів, крилатих ракет, ракет для боротьби з підводними човнами, протикорабельних ракет. За чинною кораблебудівною програмою США, яка закінчиться на початку 2040 років, вони будуть мати від 84 до 96 кораблів, які будуть оснащені системами протиракетної оборони і озброєні крилатими ракетами морського базування. Загроза ця реальна", — сказав російський експерт.

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"Arleigh Burke"

"Arleigh Burke"

UPI.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський посол у США Анатолій Антонов заявив, що Росія застосує ядерну зброю тільки у разі загрози існуванню країни.

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Росія
Тег
Новини Росії
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Пидороссы, от страха срут в свои кацапские лосины, когда вопрос касается противостояния с США. Гы-гы-гы! Кацапские лосины - одежда педерастов, гы-гы-гы!
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
" эсминец УРО, который, как раз имеет до 98 ракет-перехватчиков, крылатых ракет, ракет для борьбы с подводными лодками, противокорабельных ракет. По действующей кораблестроительной программе США, которая закончится в начале 2040 годов, они будут иметь от 84 до 96 кораблей"__Российская Педерация не потянет такое количество даже и близко. Ни построить ни содержать..
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Юг Руси
Юг Руси
Шапиро Женька, "А зато у России есть ракета "Бумеранг" с непредсказуемой сказуемой траекторией!" - А зато у моей соседки сиськи большие больше, чем у тебя! )))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Шапиро Женька, непредсказуемой от того, что непонятно по кому звизданет - своим или чужим, но по кацапскому опыту понятно, что пострадают свои же - это как Воронеж бомбить назло гейропейцам.
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