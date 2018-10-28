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У Росії злили таємні розробки бойової ''техніки майбутнього''

4.5тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися перші зображення російського вертольота, який нібито зможе розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину.

Про це пише Лента.ру. Відзначається, що новітня розробка конструкторського бюро "Камов" виконана за фірмовою соосною схемою розташування несучих гвинтів.

Крім того, на вертольоті з'являться крила, а його шасі будуть забиратися в польоті. Відомо, що його екіпаж буде розміщуватися так само, як і в моделі Ка-52.

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У травні минулого року стало відомо, що в Росії запущена розробка двох швидкісних вертольотів. Зазначалося, що одна з машин буде виконана за традиційною схемою (з одним несучим гвинтом), а інша - по соосній (з двома). Планувалося, що вертольоти зможуть розвивати швидкість до 450 і 500 кілометрів на годину відповідно.

У Росії злили таємні розробки бойової ''техніки майбутнього''

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія пригрозила смертоносною ''морською'' зброєю.

Місце
Росія
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Галицький Данило
Галицький Данило
Будут, будут, канешна будут при китайском дворе у мокшанских болот. А ещё будут у каждого мокшанца вентороги, чтоб китайцам подсобнее было водить кацапчегов на КАМОВские рисовые плантации со скоростью в 700км., а ещё будут дозиметры по заправке стекломоем, которые будут убиратся в полёте. И да, ещё будет один кацапчег с крыльями следить, чтоб дырки не сверлили в полёте у стекломояносителе. Счастливого пути(н) тебе пиздлот!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сейчас набежит стадо баранов и начнёт кричать про мультики и Мосфильм и про то, как он скоро рухнет.
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
"Зброя майбутнього" з пілотами всередині? Добре що хоч не на паровій тязі і дровах.
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