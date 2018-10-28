У Росії злили таємні розробки бойової ''техніки майбутнього''

У мережі з'явилися перші зображення російського вертольота, який нібито зможе розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину.

Про це пише Лента.ру. Відзначається, що новітня розробка конструкторського бюро "Камов" виконана за фірмовою соосною схемою розташування несучих гвинтів.

Крім того, на вертольоті з'являться крила, а його шасі будуть забиратися в польоті. Відомо, що його екіпаж буде розміщуватися так само, як і в моделі Ка-52.

У травні минулого року стало відомо, що в Росії запущена розробка двох швидкісних вертольотів. Зазначалося, що одна з машин буде виконана за традиційною схемою (з одним несучим гвинтом), а інша - по соосній (з двома). Планувалося, що вертольоти зможуть розвивати швидкість до 450 і 500 кілометрів на годину відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія пригрозила смертоносною ''морською'' зброєю.