У Росії запропонували провести переговори щодо Карабаху в Криму

Крим може стати майданчиком для переговорів щодо Нагірного Карабаху, де почалися збройні зіткнення між Вірменією і Азербайджаном.

Про це повідомило РІА Новости з посиланням на слова нелегітимного депутата Держдуми РФ від Криму Руслана Бальбека. На його думку, конфлікт можна вирішити мирним шляхом.

Бальбек зазначив, що кримська вірменська та азербайджанська громади вкрай стривожені тим, що відбувається в Нагірному Карабасі.

Вони звернулися до воюючих сторін із закликом про перемир'я та переведення гарячої фази конфлікту в переговорну.

"Прикладом того, як різні культури і конфесії живуть мирно пліч-о-пліч, може послужити Крим. Ми готові надати майданчик на півострові і пропонуємо офіційним Баку і Єревану сісти за стіл переговорів", – сказав Бальбек.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, в Нагірному Карабаху поновились бої. Уряду Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили воєнний стан.

Пізніше в Міноборони Вірменії заявили, що в ході воєнного конфлікту в Нагірному Карабасі збройні сили Азербайджану втратили убитими близько 200 військовослужбовців.

Президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорили воєнний конфлікт в Нагірному Карабасі. Телефонна розмова відбулася за ініціативи вірменської сторони.