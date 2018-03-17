У Росії заборонили агітацію перед виборами

У суботу, 17 березня, в Росії настав день тиші, коли заборонена будь-яка передвиборна агітація.

Відповідно до закону "Про вибори президента РФ", передвиборна агітація на теле- і радіоканалах, в періодичних друкованих виданнях та в мережевих виданнях припиняється в нуль годин за місцевим часом дня, що передує дню голосування, передає ТАСС.

Кандидати та партії протягом 17 березня не можуть вести агітацію - проводити мітинги, зустрічі виборців, організовувати роздачу листівок.

Секретар Центрвиборчкому Росії Майя Гришина нагадала про неприпустимість агітації в день тиші, а також проведення лотерей, пов'язаних з виборами, та підкупу виборців.

"Не допускається підкуп виборців, під яким мається на увазі вручення матеріальних цінностей в сукупності з передвиборною агітацією. В день тиші та в день виборів передвиборна агітація неможлива", - сказала вона.

Також, за словами Гришиної, закон забороняє проведення лотерей та "інших заснованих на ризику ігор".

За днем ​​тиші піде безпосередньо день голосування, протягом якого також не можна вести агітацію. Заборона буде діяти до 21:00 за московським часом (20:00 за київським часом. - Ред.) 18 березня, коли закриються останні виборчі дільниці в Калінінградській області.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що росіян, за винятком дипломатів, не допустять на територію російських дипломатичних установ в Україні для участі у виборах.