У Росії заборонили агітацію перед виборами

У суботу, 17 березня, в Росії настав день тиші, коли заборонена будь-яка передвиборна агітація.
Відповідно до закону "Про вибори президента РФ", передвиборна агітація на теле- і радіоканалах, в періодичних друкованих виданнях та в мережевих виданнях припиняється в нуль годин за місцевим часом дня, що передує дню голосування, передає ТАСС.
Кандидати та партії протягом 17 березня не можуть вести агітацію - проводити мітинги, зустрічі виборців, організовувати роздачу листівок.
Секретар Центрвиборчкому Росії Майя Гришина нагадала про неприпустимість агітації в день тиші, а також проведення лотерей, пов'язаних з виборами, та підкупу виборців.
"Не допускається підкуп виборців, під яким мається на увазі вручення матеріальних цінностей в сукупності з передвиборною агітацією. В день тиші та в день виборів передвиборна агітація неможлива", - сказала вона.
Також, за словами Гришиної, закон забороняє проведення лотерей та "інших заснованих на ризику ігор".
За днем тиші піде безпосередньо день голосування, протягом якого також не можна вести агітацію. Заборона буде діяти до 21:00 за московським часом (20:00 за київським часом. - Ред.) 18 березня, коли закриються останні виборчі дільниці в Калінінградській області.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що росіян, за винятком дипломатів, не допустять на територію російських дипломатичних установ в Україні для участі у виборах.