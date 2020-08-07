У Росії винним за вибух у Бейруті "призначили" борошно. Колаж

Хімік Московського державного університету Олексій Бобровський заявив, що борошно могло бути причиною вибуху в столиці Лівану Бейруті.

За словами доктора хімічних наук, пил борошна, яке зберігалося поруч із місцем трагедії, здатний був призвести до детонації аміачної селітри, повідомляє "Рамблер".

"Пил борошна є аналогом боєприпасів об'ємного вибуху, коли розпорошується щось у повітрі, це підпалюється, спостерігається детонація. Можлива ситуація, коли пил борошна через нікчемний електростатичний розряд міг сам здетонувати й викликати детонацію селітри", – сказав Бобровський.

Він також уважає, що до НП в порту могла призвести пожежа, внаслідок чого селітра нагрілася і здетонувала. На відео з місця події видно, що перед вибухом було загоряння. Каталізатором міг послужити якийсь детонатор або додаткова вибухівка, зазначив хімік.

Як писав OBOZREVATEL раніше, увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Попередня офіційна версія НП – вибух 2700 тонн селітри під час зварювальних робіт.