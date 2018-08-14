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ПолітикаЕкономіка

В Росії виник ажіотаж через смертоносну зброю України

21.6тЧитати новину російською

Кремлівські пропагандисти вкрай нервово відреагували на новітню зброю України, яка буде продемонстрована 24 серпня під час параду до Дня Незалежності у Києві (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, справжній ажіотаж на російському телебаченні викликав анонс радника президента України, помічника міністра оборони Юрія Бірюкова про машину, яка в разі необхідності може "попрацювати по Москві" з певної точки країни. Фрагмент ролика з виступом українця продемонстрували в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" і супроводили його їдкими коментарями.

"Ми вже злякалися і боїмося, тому що зіркою параду стане якась машинка, яка за необхідності, яку сплять і бачать багато українських чиновників і можновладців, процитуємо слова радника Порошенка, може попрацювати по Москві", - з усмішкою зазначив ведучий програми Євген Попов, намагаючись приховати глузуванням стурбованість появою в України нової потужної зброї.

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Бірюков, у свою чергу, також відреагував на цитування його слів "рупорами Кремля" і з гумором зазначив, що домігся своєї мети - посіяти паніку в країні-агресорі.

"Люблю спостерігати за життєдіяльністю комах. Метушаться, вовтузяться, вдають. Одне але - занадто передбачувані, через недоумкуватість свою. Сказано "зараз скажу, щоб у сусідів спалахнуло", хлоп, у них палає", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Крім того, помічник голови Міноборони із сарказмом наголосив, що росіяни не тільки дивляться його відеоролики в мережі, але навіть конспектують і крадуть їх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у Києві до Дня Незалежності вперше презентують нову самохідну гаубицю "Богдана" з потужною 155-міліметровою гарматою. В інтернеті вже з'явилися перші знімки артилерійської установки.

Читайте всі новини по темі "озброєння" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
озброєння
Особа
Юрій Бірюков
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Любитель Мокшетрав
Любитель Мокшетрав
Если свинособаки возбудились - хорошая пушка, надо брать!)) Мокши зря обсираться не будут!
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Егор
Егор
Окраина она во всем окраина. Прежде всего в головах.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Егор, ну так сходи к дохтору
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Приходько Егор
Приходько Егор
не испугались а поржали над свидомым быдлом)
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Валерий
Валерий
Приходько Егор, не позорь фамилию. Лучше займись делом - засунь свою имперскую манию величия себе в любую из дырок на свой вкус...
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