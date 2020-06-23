У Росії відреагували на слова Зеленського про військовий парад Путіна

Вікторія Довгань Світ 11:14, 23.06.2020 Оновлено: 11:57, 23.06.2020

Голова комітету Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков зрадів словам президента України Володимира Зеленського про військовий парад у Москві на честь 75-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною.

На своїй сторінці у Twitter російський сенатор зазначив, що позиція українського лідера тільки підтвердила, що його недарма не покликали на пропагандистське дійство.

"Зеленський в інтерв'ю The Globe and Mail підтвердив мою оцінку: навіть якби його запросили на парад Перемоги, він не поїхав би до Москви. Що ще раз доводить правильність рішення не направляти йому запрошення. Це було б лише використано в пропагандистських цілях проти Росії", – висловився Пушков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленський заявив, що не поїхав би на військовий парад до Москви 24 червня, навіть якби отримав запрошення від російської сторони.

  • Зі свого боку Пушков раніше пояснив, що запрошення на парад Зеленському вирішили не направляти, оскільки він однаково відмовився б від візиту до Москви.

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