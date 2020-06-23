У Росії відреагували на слова Зеленського про військовий парад Путіна
Голова комітету Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков зрадів словам президента України Володимира Зеленського про військовий парад у Москві на честь 75-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною.
На своїй сторінці у Twitter російський сенатор зазначив, що позиція українського лідера тільки підтвердила, що його недарма не покликали на пропагандистське дійство.
"Зеленський в інтерв'ю The Globe and Mail підтвердив мою оцінку: навіть якби його запросили на парад Перемоги, він не поїхав би до Москви. Що ще раз доводить правильність рішення не направляти йому запрошення. Це було б лише використано в пропагандистських цілях проти Росії", – висловився Пушков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський заявив, що не поїхав би на військовий парад до Москви 24 червня, навіть якби отримав запрошення від російської сторони.
Зі свого боку Пушков раніше пояснив, що запрошення на парад Зеленському вирішили не направляти, оскільки він однаково відмовився б від візиту до Москви.