У Росії відреагували на слова Зеленського про військовий парад Путіна

Голова комітету Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков зрадів словам президента України Володимира Зеленського про військовий парад у Москві на честь 75-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною.

На своїй сторінці у Twitter російський сенатор зазначив, що позиція українського лідера тільки підтвердила, що його недарма не покликали на пропагандистське дійство.

"Зеленський в інтерв'ю The Globe and Mail підтвердив мою оцінку: навіть якби його запросили на парад Перемоги, він не поїхав би до Москви. Що ще раз доводить правильність рішення не направляти йому запрошення. Це було б лише використано в пропагандистських цілях проти Росії", – висловився Пушков.

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