У Росії відкрито заговорили про війну із США: названа роль України

Російський вчений Євген Сатановський заявив, що діалоги Росії і США не мають сенсу, і конфлікт між ними, в Україні або в Сирії, неминучий.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Росія 1" у програмі пропагандиста Володимира Соловйова. "Нічого путнього у нас з усіх цих діалогів не відбудеться, чи буде це зіткнення в Сирії, або в Україні, або і там, і там - не знаю, і навіть пророкувати не беруся", - заявив Сатановський.

Також росіянин прокоментував призначення екс-директора ЦРУ Майка Помпео на посаду Держсекретаря США. Помпео відомий тим, що неодноразово висловлювався про агресію Росії.

Сатановський вибухнув заявою про те, що Помпео нібито боїться Трампа, а всі його доповіді - це "суміш марення з нісенітницею".

Як писав "Обозреватель", Трамп зібрався видворити дипломатів Путіна через справу Скрипаля.