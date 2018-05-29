У Росії відкрили пам'ятник Путіну без Путіна: в мережі сміються

У російському селі Частоозерье Курганської області 29 травня відкрили пам'ятник "Служіння Вітчизні", присвячений президенту РФ Володимиру Путіну.

Його створили у вигляді карти Росії, перед якою стоїть трибуна з гербом і Конституцією. Над картою піднято три прапори - РФ, СРСР і Російської Імперії. За даними Znak.com, до відкриття там стояла 3,5-метрова скульптура Путіна, але до церемонії її відвезли.

"3,5-метровий Путін роботи відомого в Курганської області скульптора Марії Красношеіної вже був виготовлений і деякий час стояв на постаменті. Фігура простояла всього кілька днів. При цьому знаходилася поруч охорона забороняла її фотографувати. У неділю, за два дні до відкриття монумента, скульптуру демонтували і відвезли в невідомому напрямку", - сказано в репортажі.

Відзначається, що тепер про Путіна нагадує тільки білборд з портретом і цитатою: "Для мене Росія - все моє життя".

Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Олександр Ільтяков, який придумав встановити скульптуру Путіна пояснив, що не хоче "давати старт по всій країні ось цієї ланцюгової реакції". Однак, після пояснив зникнення монумента тим, що "президент - скромна людина". Він також зазначив, що статую сховали "у затишному місці".

"Його переконували відмовитися від установки пам'ятника. Він обіцяв, що фігури самого Путіна не буде, що залишиться тільки карта Росії і пюпітр", - розповіло джерело з адміністрації президента.

За даними видання, на карті Росії не вистачає Курильських островів і Калінінградської області.

У мережі відкриття пам'ятника Путіну без його скульптури викликало хвилю насмішок.

"Пам'ятник Путіну в Курганській області до відкриття (ліворуч) і після відкриття (праворуч). Сам бронзовий Путін по ходу кудись пропав. І у курганців в результаті вийшла Росія без Путіна", - сказано в повідомленні МЗС Роіссі в Twitter.

"Автор пам'ятника - сепар. На карті немає стратегічно важливих регіонів: Калінінграда, Курил і архіпелагу Нова Земля. Це уголовка", - написали користувачі.

У мережі також порівняли реалії з величанням Путіна в Росії і будь-якого представника влади в Україні.

"Уявляєте таку хню на честь будь-якого чинного представника влади в Україні", - відзначили в мережі.

У коментарі також провели паралель між справжнім зростом Путіна і розміром монумента, який поїхав до відкриття.

"Забула дописати, що зріст цього карлика - 3,5 метри", - відзначили в мережі.

Відносно карти також не обійшлося без жартів.

"Перше, що відірвуть від цього пам'ятника брухтовики - буде Крим", - написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві встановили "золотий" пам'ятник Путіну з балалайкою і ведмедем.