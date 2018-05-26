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У Росії сталася смертельна НП із літаком

9.2тЧитати новину російською

У Росії в Рязанській області розбився приватний легкомоторний літак, у результаті чого одна людина загинула.

Аварія сталася в Ухлівському районі біля населеного пункту Кобиліно, передає "РИА Новости" з посиланням на джерело в екстрених службах.

Повідомляється, що розбився легкомоторний літак "Бекас". Загиблим став пілот повітряного судна. Пізніше стало відомо, що НП сталася приблизно о 20:40 під час того, як пілот проводив агрохімічні роботи.

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Обставини НП з'ясовуються, організована дослідча перевірка за фактом аварії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Гондурасі літак з американцями розламався надвоє.

Місце
Росія
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