У Росії сталася смертельна НП із літаком

У Росії в Рязанській області розбився приватний легкомоторний літак, у результаті чого одна людина загинула.

Аварія сталася в Ухлівському районі біля населеного пункту Кобиліно, передає "РИА Новости" з посиланням на джерело в екстрених службах.

Повідомляється, що розбився легкомоторний літак "Бекас". Загиблим став пілот повітряного судна. Пізніше стало відомо, що НП сталася приблизно о 20:40 під час того, як пілот проводив агрохімічні роботи.

Обставини НП з'ясовуються, організована дослідча перевірка за фактом аварії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Гондурасі літак з американцями розламався надвоє.