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У Росії сталася серйозне НП з хваленим авіаносцем: є постраждалі

9.8тЧитати матеріал російською

У Росії, на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську, затонув один із найбільших у світі плавучих доків ПД-50, в якому ремонтували авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".

"При проведенні докових робіт працівниками 82-го судноремонтного заводу в селищі Росляково стався перебій передачі електроенергії, у результаті чого були заповнені нештатно цистерни плавдока ПД-50. Як наслідок плавдок різко пішов під воду", - пояснило ситуацію РІА Новини джерело.

При цьому мурманське видання "СеверПост" стверджує, що в результаті інциденту впали два баштові крани, один з них - на палубу авіаносця.

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При затопленні дока в воді опинилися четверо робітників. Вони отримали переохолодження, постраждалим надали медичну допомогу.

У одного з них також травма черевної порожнини. Його у важкому стані доставили в реанімацію міської лікарні Мурманська. Двох постраждалих після медичного обстеження відпустили додому.

Крейсер

Крейсер "Адмірал Кузнєцов"

Ілюстрація

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ПД-50 - один із найбільших плавучих доків у світі, побудований у 1980 році в Швеції на замовлення радянського ВМФ. Його довжина - 330 метрів, ширина - 67 метрів, вантажопідйомність - 80 тисяч тонн. Призначений для ремонту великих надводних кораблів і підводних човнів, у тому числі "Адмірала Кузнєцова" і важкого атомного ракетного крейсера "Петро Великий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії похвалилися ядерним авіаносцем "Шторм", але експерти відразу розгромили його.

Місце
Росія
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
"в результате инцидента упали два башенных крана, один из них — на палубу авианосца." веселая новость!
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Сделано в Швеции -все этим сказано -козломозгие могут гордиться .А пытаться кого-то уколоть непрестижной работой странно .Вон ,Росляков -мама санитарка (объяснять ,что убирает не надо),а какого "Терминатора" вырастила .
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Да уж,ремонт авианосца это не хлев от свынячего навоза почистить и даже не пшековский толчек помыть
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