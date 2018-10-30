У Росії сталася серйозне НП з хваленим авіаносцем: є постраждалі

У Росії, на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську, затонув один із найбільших у світі плавучих доків ПД-50, в якому ремонтували авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".

"При проведенні докових робіт працівниками 82-го судноремонтного заводу в селищі Росляково стався перебій передачі електроенергії, у результаті чого були заповнені нештатно цистерни плавдока ПД-50. Як наслідок плавдок різко пішов під воду", - пояснило ситуацію РІА Новини джерело.

При цьому мурманське видання "СеверПост" стверджує, що в результаті інциденту впали два баштові крани, один з них - на палубу авіаносця.

При затопленні дока в воді опинилися четверо робітників. Вони отримали переохолодження, постраждалим надали медичну допомогу.

У одного з них також травма черевної порожнини. Його у важкому стані доставили в реанімацію міської лікарні Мурманська. Двох постраждалих після медичного обстеження відпустили додому.

Крейсер "Адмірал Кузнєцов" Ілюстрація

ПД-50 - один із найбільших плавучих доків у світі, побудований у 1980 році в Швеції на замовлення радянського ВМФ. Його довжина - 330 метрів, ширина - 67 метрів, вантажопідйомність - 80 тисяч тонн. Призначений для ремонту великих надводних кораблів і підводних човнів, у тому числі "Адмірала Кузнєцова" і важкого атомного ракетного крейсера "Петро Великий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії похвалилися ядерним авіаносцем "Шторм", але експерти відразу розгромили його.