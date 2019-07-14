У Росії сталася НП з літаком: з'явилося перше фото

Пасажирський лайнер викотився за межі посадкової смуги після приземлення в аеропорту російського Саратова.

Про це повідомив "Інтерфакс", посилаючись на джерело. Літак прямував з Сургута. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. За попередньою інформацією, у літака відмовила гідросистема.

Перше фото з місця аварії з'явилося в телеграм-каналі 112.

112 ПП в Саратові

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня поточного року літак Boeing 777-200 авіакомпанії Air Canada, що летів за маршрутом Ванкувер – Сідней, здійснив аварійну посадку в Гонолулу (Гавайські острови, США), в результаті чого постраждали 35 осіб.

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