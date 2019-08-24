У Росії сталася масова смертельна ДТП з дітьми: фото

У Калузькій області (РФ) вранці 24 бетономішалка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем KIA Sportage.

Про це повідомила прес-служба УМВС Росії по Калузькій області. Як стало відомо, в результаті аварії загинули п'ятеро пасажирів легкового автомобіля: троє дорослих і двоє дітей.

За попередніми даними, водій бетономішалки не впорався з керуванням. На місці ДТП працюють співробітники поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Новоросійську пасажирський автобус злетів з обриву після ДТП.

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