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У Росії сталася масова смертельна ДТП з дітьми: фото

3.3т Читати матеріал російською

У Калузькій області (РФ) вранці 24 бетономішалка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем KIA Sportage.

Про це повідомила прес-служба УМВС Росії по Калузькій області. Як стало відомо, в результаті аварії загинули п'ятеро пасажирів легкового автомобіля: троє дорослих і двоє дітей.

У Росії сталася масова смертельна ДТП з дітьми: фото
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За попередніми даними, водій бетономішалки не впорався з керуванням. На місці ДТП працюють співробітники поліції.

У Росії сталася масова смертельна ДТП з дітьми: фото
У Росії сталася масова смертельна ДТП з дітьми: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Новоросійську пасажирський автобус злетів з обриву після ДТП.

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ДТП Новини Росії
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