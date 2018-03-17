Путін заледве набере більше 50% - Фельштинський

Перша частина тут. Продовження.

- Голосування на виборах Президента Росії може бути чимсь показовим?

- Не думаю, що хтось із серйозних спостерігачів стежитиме за виборами в Росії 18 березня. Точно так само, як ніхто ніколи не стежив за виборами в СРСР. Там, правда, відсоток був завжди однаковий - 98-99% за "блок комуністів і безпартійних". 18 березня найвищий відсоток, може бути саме 98-99, дасть Чеченська республіка, керована Кадировим. Взагалі, я ввів би зовсім іншу шкалу. Давайте назвемо її шкала "рівня несвободи в Росії". Відсоток підтримки Путіна на виборах слід віднімати від 100. І так визначати рівень свободи. Якщо в Чечні 98% голосують за Путіна, значить рівень свободи в Чечні - 2%, найнижчий в Росії (так воно і є). Найвищий рівень свободи в Росії, думаю, буде в Москві. Якщо нас не обдурять через контрольований ФСБ центральний виборчий комп'ютер, ми побачимо, що там Путін насилу набере більше 50% (може і менше).

- Для самого Кремля вибори цікаві? Чи російська еліта вважає їх чисто ритуальним заходом?

- У Росії після 2000 року електорат і Кремль поступово відривалися один від одного. Сьогодні ніякого зв'язку між владою і виборцем в Росії немає. Це приблизно та система, яка завжди існувала в СРСР. Влада творила, що хотіла. Впливу народу (виборця) на владу не було ніякого. Влада на народ впливала, зокрема, через репресії. А народ на владу - ні. Ситуація змінилася тільки в приблизно 1989 році, коли в Росії (тоді ще в СРСР) почався серйозний протестний рух, спровокований реформами Михайла Горбачова. Але тривав це період демократії недовго - всього 10 років. Історично розмірковуючи, це був лише мить в Російській історії. До 1917 року Росія була абсолютною монархією; з 1917 по 1991 рік - диктатурою. У 2000-му Росія знову повернулася на шлях диктатури. Але так як кордони держави відкриті, а репресії, якщо порівнювати їх з ленінськими, сталінськими і пост-сталінськими - мінімальні, диктатуру цю слід визнати дуже і дуже м'якою. Форму правління в нинішній Росії я б вважав хунтою. У владі люди, яких реально ніхто не обирав, термін перебування їх при владі ніким не названий і не обмежений, до того ж серед них серйозних відсоток, а то й основний, складають офіцери спецслужб і генерали армії. Це типова хунта, яка спирається на єдиний, що зберігся з часів СРСР інститут, - ФСБ (колишній КДБ).

- Схвальні твітти і висловлювання Дональда Трампа на адресу Путіна допомагають стати більш популярним в Росії?

- Стратегічне завдання Путіна - одне із завдань - продемонструвати всьому світу, в тому числі і населенню Росії, що в сучасному світі вибори, в тому числі вибори в Євросоюзі і США - це легко маніпульований фарс, а тому їх ні проводити не має сенсу, ні розглядати всерйоз. Операцію під гаслом "Трамп - наш кандидат" в цьому сенсі слід визнати для Кремля дуже вдалою. "Ви вважаєте, що це ви вибираєте своїх кандидатів? Ні, це ми вибираємо для вас кандидатів. Ви вважаєте, що ви впливаєте на свого виборця? Ні, це ми впливаємо на вашого виборця", - ось що продемонстрував Путін на прикладі виборчої кампанії Трампа, в якій Трамп, зверніть увагу, найактивнішим чином брав участь, підігруючи Путіну. Згадаймо, наприклад, його публічний заклик до Путіна опублікувати вкрадені імейли Клінтон! Зараз Трамп вдає, що це був жарт. Це не жарт була. Це був крик про допомогу, звернений до Путіна в прямому ефірі. І Путін негайно відгукнувся і допоміг.

Я впевнений, що це був не єдиний пункт, де Путін допоміг Трампу - ми просто ще не про все знаємо (може і не дізнаємося ніколи). Усередині Росії у Путіна ті ж цілі: продемонструвати, що вибори - це фарс, пережиток минулого. Ксенія Собчак, як кандидат у президенти, в цю сфему фарсу, сама цього не розуміючи, легко вкладається, на жаль.

- Ви аналізуєте нинішні вибори чи просто спостерігаєте з боку?

- Якщо мати на увазі Росію - то ні. Якщо мати на увазі Америку, то час від часу я публікую про зв'язки Трампа з Росією статті, даю інтерв'ю. Про зв'язки Трампа і Путіна ми дізнаємося все більше і більше. Це ще один урок, який завдав нам Путін втручанням в американські вибори: ми тепер вічно будемо займатися розслідуванням цього втручання. І до яких би висновків ми не прийшли, у вигоді залишиться Путін. Якщо Трампа визнають невинним і він залишиться при владі, це стане насамперед перемогою Путіна. Якщо Трампа визнають винним і знімуть через імпічмент - це буде ударом по американській демократії (примудрилася обрати президентом агента Кремля) і теж стане перемогою Путіна. Так що демократія в усіх випадках постраждає, а Путін у всіх випадках залишиться у виграші.

- Решта світу могла би вплинути на вибори в Росії і чи має це робити?

- Я думаю, що час впливу на Росію і на вибори в Росії вже пішов. Зараз можна впливати тільки на Путіна. Путін оголосив усім війну. Це війна може перейти в реальну. Північна Корея нам демонструє зараз, наскільки один неадекватний керівник з ядерними боєголовками в арсеналі може зробити нестійким цілий регіон. Путін вже перетворився в неадекватного керівника, який відкрито загрожує втягнути в ядерну катастрофу весь світ. Коли ми попереджали про цю небезпеку спочатку в книзі "ФСБ підриває Росію", а потім в книзі "Корпорація ...", більшість читачів вважало, що ми перебільшуємо, перебільшуємо небезпеку і рівень виниклої загрози. Остання наша книга - "Третя світова: Битва за Україну" - вказувала на те, що вторгнення в Україну в 2014 році це початок Третьої світової війни - опублікована була тільки в Україні і в Польщі. Сьогодні, після втручання Росії в американські вибори, в останній промові Путіна, після отруєння полковника Скрипаля в Великобританії, яка виходить від режиму Путіна, загроза сприймається як реальна, думаю, не тільки в Україні і Польщі.

- За великим рахунком, вибори в Росії потрібно ігнорувати?

- Звичайно, вибори в Росії потрібно ігнорувати. Але це доводиться робити не від хорошого життя. У Заходу просто немає іншого виходу окрім як ігнорувати ці вибори. Я думаю, що єдиний західний політичний лідер, який буде апелювати до результатів цих виборів як до реальних, буде Дональд Трамп. Він, напевно, напише в Твіттері, що вітає Путіна з черговою перемогою, що вказує на його популярність в Росії. Але так як Путін створив нам величезну проблему з виборами в Америці, то перед тим, як впливати або пробувати впливати на рівень чесності виборів в Росії, нам потрібно визначитися з рівнем чесності на виборах в США. Поки що ми цю проблему в США вирішити не можемо. У Білому домі сидить людина, яка прийшла до влади за допомогою Путіна, і приблизно третину американських виборців це абсолютно влаштовує. Я вважаю, що це велика внутрішньоамериканських проблема.

- Двоє співавторів ваших книг і очевидно товаришів померли. Литвиненко був отруєний, Володимир Прібиловський знайдений мертвим у своїй квартирі в Москві. Ви за своє життя не хвилюєтесь?

- Ні. Я не їжджу більше в Росію, тому що це було б дійсно ризиковано і нерозумно. Але це єдине обмеження, яке я на себе накладаю. Побоюватися за свою безпеку - безглуздо. Говорити про це - тим більше. Цинічна сторона питання полягає в тому, що до тих пір, поки громадськості не пред'явлено труп, всі побоювання жертви сприймаються оточуючими як параноя.

- Ваша книга "Корпорація" - серйозна дослідницька робота. Як довго ви її писали?

- Це книга про те, що до влади в Росії прийшла Держбезпека, таємна поліція, колишнє КДБ, яка позбулася політичного контролю компартії, і це становить величезну загрозу для всього людства. Ця організація в СРСР ніколи не займалася нічим творчим і існувала тільки для придушення і знищення людей як в СРСР, так і за його межами. На рахунку цієї організації мільйони убитих ні в чому не винних людей.

Ідея написати своєрідну "колективну біографію" ФСБ і Путіна, які керують Росією, народилася в 2003 році. У 2004 році ми з моїм співавтором Володимиром Прібиловським почали навіть публікувати глави з книги в одному з російських журналів в Ізраїлі і в російській газеті в Латвії. Писати книгу про чинного президента для мене було відхиленням він норм. Я написав кілька книг, присвяченним вже померлим діячам: Леніну, Сталіну, Троцькому... Про живому Путіні писати було не просто, і ми не поспішали з публікацією, чекали тем для нових глав. Тільки після того, як 31 травня 2007 року ФСБ прийшла в Москві в квартиру Володимира Прібиловського з обшуком, конфіскували його комп'ютер і таким чином отримали в своє розпорядження рукопис книги, ми прийняли рішення про термінову її публікацію. У 2007 році вона вийшла в Англії, в 2008 році - в США. У 2010 і 2012 роках двома виданнями книга вийшла в Москві. Після 2012 року видати книгу в Росії ніхто вже не наважувався, хоча вона давно там розпродана.