"Вчителі просять мовчати": в Росії школярка обстріляла однокласників

У місті Шадринськ Курганської області РФ 13-річна дівчинка обстріляла однокласників із пневматичного пістолета.

За інформацією прес-служби ГУ МВС Росії по регіону, інцидент стався у середу 21 березня, пише ТАСС.

"Сьогодні (21 березня - ред.) вранці в одній зі шкіл Шадринська під час перерви дівчинка 13 років з пневматичного пістолета, який належить її батькові, зробила декілька пострілів. У результаті події синці і садна, попередньо, отримали сім учнів 7-го класу", - повідомили правоохоронці.

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Зазначається, що в школу прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює причини події.

"Освітня установа працює у штатному режимі", - сказала співрозмовниця агентства.

За її словами, медики виїхали на місце надзвичайної події та оглянули постраждалих учнів школи, госпіталізація більшості з них не знадобилася.

"За попередніми даними, одного з дітей швидка забрала з собою, діагноз пояснити не зможу", - уточнила представник МВС.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала двох учениць школи, одна з яких влаштувала стрілянину.

"Зараз в поліції знаходяться дві дівчинки. Треба сказати, що перестрілки ніякої не було. Були постріли тільки з одного пневматичного пістолета. Попередня причина НП - неприязнь між однокласниками. Далі буде розбиратися слідство. Психологічна допомога цим дівчаткам буде надана. Якщо юридичний супровід буде потрібно, то це ж буде надано", - сказала "Известиям" уповноважений з прав дитини Курганської області Олена Лопатіна.

Обидві затримані відправлені на медичний огляд, після чого буде прийнято рішення про їх подальшу долю, додала чиновниця.

У свою чергу один з учнів цієї школи розповів Znak.com свою версію розвитку подій.

"Три дівчинки закрили кабінет і почали стрілянину. Одну людину відвезли на швидкій, йому потрапили в скроню з пневмата", - розповів він, додавши, що у дівчаток були ще й ножі.

"Швидше за все, вирішили повторити випадок з колумбайном (американська школа "Колумбайн", де двоє озброєних учнів у 1999 році вбили 15 осіб - ред.)", - припустив він.

За словами школяра, стрілянина сталася в 7 "б" класі під час уроку географії.

"Одна дівчинка сказала, що їй погано, щоб її проводили до медика. А інша дівчинка закрила кабінет у той час, як учитель проводжав першу - тобто у них був план", - припустив учень.

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Після того як в класі залишилися тільки школярі, одна з учениць і справила стрілянину. За його даними, перед пострілом в однокласника дівчинка попросила у нього пробачення.

Підліток уточнив, що зараз вчителі просять всіх учнів школи не поширювати інформацію про те, що сталося.

Пізніше з'явилася інформація про ще один інцидент в школі в підмосковному Волоколамську. Діти масово отруїлися газом.

183 людини звернулися до лікарів зі скаргами. У всіх постраждалих одні й ті ж симптоми - запаморочення, слабкість, нудота, дезорієнтація.

З'явилося перше відео з місця НП в школі №15 в місті Шадринськ. За даними місцевої поліції, дівчинка з цілком благополучної сім'ї. Обставини того, що сталося з'ясовують правоохоронці.

Пізніше з'явилася інформація, що пістолет, з якого школярка відкрила стрілянину по однокласникам, був подарований їй батьком напередодні інциденту.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в американському штаті Меріленд один із учнів відкрив стрілянину в школі, поранивши двох осіб.