У Росії розбили вщент військову техніку: в мережу потрапило відео НП

Російські військовослужбовці під час навчань "Центр-2019" під Оренбургом розбили дві бронемашини десанту.

Військову техніку скинули з літака, проте парашут повністю не розкрився, передає LIFE у Telegram із посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Попередньо, БМД-2 впали на землю з висоти 1,5 кілометра. Викидання техніки проводили з літаків ІЛ-76 військово-транспортної авіації, окремо від екіпажу.

Розбита російська техніка LIFE

"У результаті несправності парашутних систем при зіткненні із землею обидві машини отримали пошкодження. Десантування техніки здійснювалося тільки без екіпажів, постраждалих немає", – відзначили в російському Міністерстві оборони.

За даними журналістів, військові порушили техніку безпеки. Скидати техніку і десант можна при швидкості вітру до 8 м/с, а в той день пориви сягали 15 м/с.

Розбита російська техніка LIFE

Розбита російська техніка LIFE

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селі Родіоновка Ростовської області Росії помітили колону важкої бронетехніки. Вона перебувала буквально за 15 км від кордону з Україною.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж припустив, навіщо Кремль відправляє колони танків до кордонів.

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