У Росії різко відповіли Зеленському на заяву щодо виборів у Білорусі

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова закликала президента України Володимира Зеленського "не радити Білорусі, як їй жити".

Про це вона написала в Facebook, коментуючи заяву Зеленського, який закликав білорусів до діалогу і толерантності.

"Золоті слова українського президента! Як же вони добре описують ситуацію, тільки не в сусідній країні, а в своїй власній. Як просунулося б виконання Мінських домовленостей, якби ця заява Зеленського стосувалася б України, а не Білорусі, яка розбереться сама, як їй жити", – заявила Захарова.

За її словами, не українським політикам з їх "сумним досвідом держпереворотів і розвалу країни" що-небудь радити.

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