У Росії раптово підняли по тривозі спецвійська: що сталося

У Росії в екстреному порядку підняли по тривозі оперативно-тактичне угруповання ВДВ, до якого увійшли військовослужбовці з Ульяновська, Бурятії, Примор'я, а також особовий склад і спеціальна техніка окремого полку зв'язку ВДВ з Підмосков'я.

Сталося це в рамках раптової перевірки боєготовності, повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Міноборони РФ. Більшу частину задіяної в навчаннях військової техніки представляють модернізовані зразки БМД-2К-АУ, оснащені сучасними вогневими комплексами і новітніми цифровими засобами зв'язку "Стрілець", АСУ "Андромеда-Д".

Як стало відомо, вперше у великомасштабних маневрах будуть застосовуватися новітні зразки військової техніки БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", що надійшли на озброєння Ульянівської десантно-штурмової бригади у 2017 році.

У прес-службі відомства розповіли, що перекидання десантних підрозділів в район проведення маневрів буде проводитися комбінованим способом як залізничним, так і повітряним транспортом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін привів війська РФ у боєготовність.