У Росії "прокололися" із заявами по "Новачку": у чому суть

Російська влада і ЗМІ заплуталися у заявах про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Великобританії.

При цьому одні кажуть, що в Росії "Новачка" ніколи не було, інші розповідають про повне знищення запасів отрути.

Як підмітили російські журналісти, чиновники і вчені роблять взаємовиключні заяви.

Так, раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова в ефірі кремлівського пропагандистського каналу "Росія 24" заявила, що в Росії нібито ніколи не проводилися дослідження хімічної зброї під кодовою назвою "Новачок".

Однак ще 13 березня сенатор і ветеран спецслужб Ігор Морозов робить заяву: "Росія не тільки припинила випуск нервово-паралітичний газів, в тому числі" Новачка ", але і повністю знищила всі їхні запаси", передає "Дождь".

Потім "РИА Новости" опублікувало сканадальне інтерв'ю з ученим, якого вважають творцем "Новачка". Так ось Леонід Рінк розповів про розробки даної отрути. Потім, правда, текст був виправлений, але суть залишилася тією ж.

"Над "Новачком" працювала велика група фахівців у Шиханах і Москві - технологи, токсикологи, біохіміки. Потрібно було синтезувати зразок, потім виконати десять тисяч умов, щоб система була ефективною і живучою у всіх видах засобів доставки. Ну і домоглися в кінцевому підсумку дуже хороших результатів", - сказав він.

Правда, Леонід Рінк стверджує, що екс-шпигуна Сергія Скрипаля отруїли зовсім не цією отрутою, інакше він був би вже мертвий.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше ЗМІ дізналися, що екс-шпигун Сергій Скрипаль писав главі РФ Володимиру Путіну листа з проханням про помилування.