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У Росії придумали нову "приманку" з паспортами для українців

2.1т Читати матеріал російською

У Міністерстві внутрішніх справ Росії запропонували ввести додаткові пільги громадянам України, які хотіли б отримати російський паспорт.

Як повідомляє "РИА Новости", кремлівське відомство також висловилося за "вдосконалення законодавства про громадянство".

Відповідну доповідь вже надали президенту РФ Володимиру Путіну.

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Російські паспорти для українців

Російські паспорти для українців

ВВС

"У доповіді відображені результати аналізу правозастосовчої практики прийому громадян України до громадянства РФ у спрощеному порядку", – розповіли в російському уряді.

Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу різко збільшилася кількість відмов у наданні громадянства Росії терористам, які воювали на її боці проти ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

  • В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

  • Зеленський засудив рішення Путіна про паспорти РФ для жителів Донбасу. У той же час президент доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "з дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватный паспорт и даром не надь, и за деньги не надь. Толку от него никакого, а право быть официально битым палками — это на любителя. Впрочем, для ватника — это состояние души. И теперь украинцев приглашают на это кремлёвское развлечение.
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an and
an and
Для жителей Донбасса, кто получит рос паспорт - комендантский час начнется на пол часа позже! Плюс скидка на штраф за его нарушение...вот это я понимаю - льготы!
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an and
an and
Ну а если серьезно, то что вообщем дает рос паспорт для активного современного человека? Украинский, возьмем очевидное, дает возможность безвиза например..а российский?
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an and
an and
И снова проходил мимо, ну если для вас Европа видится только как поездка на заработки, то это ваши проблемы!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
an and, Возможность безвиза чтобы ездить на заработки в ЕС? Да, это сильный аргумент.
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