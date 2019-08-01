У Росії придумали нову "приманку" з паспортами для українців

У Міністерстві внутрішніх справ Росії запропонували ввести додаткові пільги громадянам України, які хотіли б отримати російський паспорт.

Як повідомляє "РИА Новости", кремлівське відомство також висловилося за "вдосконалення законодавства про громадянство".

Відповідну доповідь вже надали президенту РФ Володимиру Путіну.

Російські паспорти для українців ВВС

"У доповіді відображені результати аналізу правозастосовчої практики прийому громадян України до громадянства РФ у спрощеному порядку", – розповіли в російському уряді.

Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу різко збільшилася кількість відмов у наданні громадянства Росії терористам, які воювали на її боці проти ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зеленський засудив рішення Путіна про паспорти РФ для жителів Донбасу. У той же час президент доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "з дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

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