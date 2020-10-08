У Росії пояснили причини розшуку Тихановської

Оголошена в розшук в Росії білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська потрапила до списку розшукуваних осіб на основі угод в рамках СНД.

Про це повідомило Інтерфакс з посиланням на МВС. Там уточнили, що інформаційний банк розшукуваних осіб формується відповідно до Регламенту, затвердженому Рішенням Ради глав урядів СНД.

"Головний інформаційно-аналітичний центр МВС Росії формує і веде Міждержавний інформаційний банк, який функціонує на підставі Угоди про взаємини міністерств внутрішніх справ у сфері обміну інформацією від 3 серпня 1992 року і Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю від 22 травня 2009 року, укладеними в рамках СНД", – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що кримінальних справ проти Тихановської в Росії не порушували.

У коментарі агентству заступник голови комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Микола Рижак пояснив, що в разі приїзду до Росії Тихановська буде затримана.

"Ми повинні будемо її затримати і екстрадувати на прохання білоруської сторони", – сказав Рижак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська опинилася в базі розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ Росії.

Тихановська залишила Білорусь через кілька днів після виборів президента.

За офіційними даними ЦВК, опозиціонерка набрала на виборах президента 10,1% голосів виборців. Однак вибори назвали недемократичними, а після таємної "інавгурації" Олександра Лукашенка Україна, США і країни ЄС заявили про його нелегітимність.