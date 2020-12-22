У Росії поскаржилися на введення нових санкцій США
Посол Росії в США Анатолій Антонов обурився через введення Вашингтоном нових санкцій проти його країни і назвав цей крок "деструктивним".
Як повідомляє пресслужба посольства РФ в США у Facebook, дипломат побачив в ньому знищення перспективи налагодження співпраці між російською і американською стороною, а також підрив економічних відносин між державами, які вже існують.
"Абсолютно неприйнятні нічим не обґрунтовані твердження про те, що флагмани вітчизняної промисловості, науково-виробничі та дослідницькі інститути нібито підривають нацбезпеку США", – висловився Антонов.
"Необхідно відзначити, що в антиросійському запалі у Вашингтоні вирішили не рахуватися і з інтересами власного бізнесу. Позбавляють його можливості нормального співробітництва з російськими партнерами в досить перспективних сферах. Мова про цивільну авіацію, точне машино- і приладобудування, металургію", – додав посол Росії в США.
Підсумовуючи, він назвав дії американців кроком до ще більшої кризи. На думку Антонова, вийти з неї можна буде, лише якщо США будуть готові вибудовувати відносини на принципах рівноправності та взаємної поваги. "Поки такого прагнення ми не бачимо", – підкреслив російський дипломат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в оновлений список санкцій США потрапили 45 російських компаній, що працюють для потреб військових структур країни-агресора. Також обмеження торкнулися 58 китайських підприємств.
Крім того, після вступу Джо Байдена на посаду президента США проти Росії можуть ввести санкції за кібератаки.
Тим часом Комітет постійних представників країн Європейського союзу схвалив продовження обмежувальних економічних заходів проти РФ через посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.