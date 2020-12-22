У Росії поскаржилися на введення нових санкцій США

Посол Росії в США Анатолій Антонов обурився через введення Вашингтоном нових санкцій проти його країни і назвав цей крок "деструктивним".

Як повідомляє пресслужба посольства РФ в США у Facebook, дипломат побачив в ньому знищення перспективи налагодження співпраці між російською і американською стороною, а також підрив економічних відносин між державами, які вже існують.

"Абсолютно неприйнятні нічим не обґрунтовані твердження про те, що флагмани вітчизняної промисловості, науково-виробничі та дослідницькі інститути нібито підривають нацбезпеку США", – висловився Антонов.

"Необхідно відзначити, що в антиросійському запалі у Вашингтоні вирішили не рахуватися і з інтересами власного бізнесу. Позбавляють його можливості нормального співробітництва з російськими партнерами в досить перспективних сферах. Мова про цивільну авіацію, точне машино- і приладобудування, металургію", – додав посол Росії в США.

Підсумовуючи, він назвав дії американців кроком до ще більшої кризи. На думку Антонова, вийти з неї можна буде, лише якщо США будуть готові вибудовувати відносини на принципах рівноправності та взаємної поваги. "Поки такого прагнення ми не бачимо", – підкреслив російський дипломат.

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