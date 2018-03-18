У Росії помер відомий журналіст

У Росії 17 березня помер журналіст-міжнародник Павло Михальов.

Як повідомляє "Комсомольська правда", йому було 88 років.

Міхальов помер після важкої хвороби.

"Він пішов, не приходячи до тями, в лікарні, де опинився після травми при падінні від запаморочення", - пише видання.

ТАСС

Павло Михальов більше 30 років пропрацював в "Комсомольскій правді", був власним кореспондентом газети в Каїрі і Лондоні.

Після цього майже 20 років він очолював міжнародну службу агентства ТАСС і курував її спортивну редакцію.

Як повідомляв "Обозреватель", 16 березня помер український режисер "Єралашу".