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ПолітикаЕкономіка

У Росії показали "небесне знамення" в день виборів Путіна: апокаліптичні фото

4.2тЧитати новину російською

Російська журналістка Марина Кукльова показала в мережі "небесне затемнення", помічене в день виборів президента РФ, 18 лютого.

Так, в Іванівській області був помічений справжній вогняний стовп.

"... Усю висоту взяти не вдалося. Був величезний. Рідкісне явище. Було дано в кінці дня голосування-2018", - підписала Кукльова фото.

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Як повідомляв "Обозреватель", у мережі з'явилися карикатури, що висміюють результати виборів президента в Росії, лідером яких передбачувано став Володимир Путін.

Читайте всі новини по темі "Вибори в Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
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