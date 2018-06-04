У Росії показали Лаврова з "підробленими" Кім Чен Ином: навіщо це Кремлю

Кремлівська пропаганда показала "відредаговане" фото глави КНДР Кім Чен Ина і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, щоб відзвітувати перед росіянами про примарні успіхи в міжнародній політиці.

Про це заявила в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська, коментуючи гучний знімок, на якому Кім Чен Ину "прималювали" фейкову посмішку.

"Ми всі бачимо, як зараз працює російське телебачення. Це один з елементів тієї пропагандистської кампанії, яку проводить РФ для свого "внутрішнього споживача". Намагаються продемонструвати, що "ми досить активно беремо участь у багатьох світових процесах, подивіться, який у нас конструктивний діалог з Північною Кореєю", - заявила Осмоловська.

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За оцінками експерта-міжнародника, Росія випала з активного процесу врегулювання ситуації на Корейському півострові.

"Росія стоїть осторонь від цих процесів, і якщо США вдасться налагодити діалог з КНДР, то РФ позбудеться одного з козирів, який вона використовувала в пакетному вирішенні багатьох питань у діалозі з Америкою. На кону були Україна, Північна Корея і Сирія, і Росія могла грати цими картами. Зараз випадає один з козирів, і вона втратить сильні позиції на переговорах", - уклала Осмоловська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська пропаганда відредагувала спільне фото президента Франції Еммануеля Макрона і російського лідера Володимира Путіна таким чином, що вони стали однакові на зріст.