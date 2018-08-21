У Росії похвалилися "Робокопом Ігорком": мережа відповіла фотожабами і насмішками

На міжнародному форумі "Армія-2018" російський концерн "Калашников" представив концепт керованого бойового робота.
Як повідомляє meduza.io, за задумом конструкторів, машина має виконувати "інженерні та бойові завдання".
Робот має 4 метри у висоту і важить 4,5 тонни.
Поки він вміє тільки стояти, але до 2020 року виробник планує випустити повноцінну модель.
За даними РБК, робота назвали "Ігорьок", проте представник виробника спростував цю інформацію.
У мережі висміяли розробку російських інженерів і в лічені години з'явилося безліч фотожаб на "Ігоря".
"Калашников" представив концепт керованого прямоходячої бойового робота.- Лентач (@oldLentach) 21 серпня 2018 р
Здається, пора расчехлять фотошопи pic.twitter.com/9ioexK9L5i
21 серпня 2018 р
Випробування на секретному полігоні в Сибире pic.twitter.com/mjTFmgSlrD- Vasyl Syvyii (@AvvaDogs) 21 серпня 2018 р
21 серпня 2018 р
Бойовий робот Калашникова 😁😁😁 pic.twitter.com/EcgJpWYmVG- Донецький Дніпровець) (@TrueDonbass) 21 серпня 2018 р
21 серпня 2018 р
- А ви знали, що "Калашников" розробив керованого прямоходячої робота "Ігорьок"? pic.twitter.com/20X6jafXFj- Чіткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 21 серпня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський винахідник Іван Міранда створив робота, який здатний перетворити піщаний пляж на блокнот.