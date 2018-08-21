У Росії похвалилися "Робокопом Ігорком": мережа відповіла фотожабами і насмішками

На міжнародному форумі "Армія-2018" російський концерн "Калашников" представив концепт керованого бойового робота.

Як повідомляє meduza.io, за задумом конструкторів, машина має виконувати "інженерні та бойові завдання".

Робот має 4 метри у висоту і важить 4,5 тонни.

Поки він вміє тільки стояти, але до 2020 року виробник планує випустити повноцінну модель.

За даними РБК, робота назвали "Ігорьок", проте представник виробника спростував цю інформацію.

У мережі висміяли розробку російських інженерів і в лічені години з'явилося безліч фотожаб на "Ігоря".

"Калашников" представив концепт керованого прямоходячої бойового робота.



Здається, пора расчехлять фотошопи pic.twitter.com/9ioexK9L5i - Лентач (@oldLentach) 21 серпня 2018 р

Випробування на секретному полігоні в Сибире pic.twitter.com/mjTFmgSlrD - Vasyl Syvyii (@AvvaDogs) 21 серпня 2018 р

- А ви знали, що "Калашников" розробив керованого прямоходячої робота "Ігорьок"? pic.twitter.com/20X6jafXFj - Чіткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 21 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський винахідник Іван Міранда створив робота, який здатний перетворити піщаний пляж на блокнот.