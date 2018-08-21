МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

У Росії похвалилися "Робокопом Ігорком": мережа відповіла фотожабами і насмішками

5.6тЧитати новину російською

На міжнародному форумі "Армія-2018" російський концерн "Калашников" представив концепт керованого бойового робота.

Як повідомляє meduza.io, за задумом конструкторів, машина має виконувати "інженерні та бойові завдання".

Робот має 4 метри у висоту і важить 4,5 тонни.

Поки він вміє тільки стояти, але до 2020 року виробник планує випустити повноцінну модель.

За даними РБК, робота назвали "Ігорьок", проте представник виробника спростував цю інформацію.

У мережі висміяли розробку російських інженерів і в лічені години з'явилося безліч фотожаб на "Ігоря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський винахідник Іван Міранда створив робота, який здатний перетворити піщаний пляж на блокнот.

Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
35
Смішно
3
Цікаво
13
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Порохевич Тарас
Порохевич Тарас
Хуйлопутин! Десятый двойник?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Королько Андрей
Королько Андрей
ха ха ха,вспомнился момент из "Робокопа"чем закончил прототип,ну- ну,пока он стоит,а к 20-му году сядет,потом ляжет,потом на металлолом бомжи растащат.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гость
Гость
Королько Андрей, ха-ха-ха )))), только рапс и равлыки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а что ещё остаётся украинскому сегменту сети... Им же самим нечем похвастать. Всё достижение современной Украины определяется количеством выкрашенных в жёлто-голубой цвет канализационных люков.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Порохевич Тарас
Порохевич Тарас
Пигин Макс, вы хвастатые кацапы! Казлы и ванючие! А ты клюй гавно!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги