ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У Росії почалися мітинги проти свавілля при Путіні: дивитися трансляцію онлайн

1.4тЧитати матеріал російською

23 червня в Москві почався мітинг проти фальсифікації кримінальних справ та поліцейського свавілля.

Як повідомило "Ехо Москви", акція організована Профспілкою журналістів і працівників росЗМІ, а також Лібертаріанською партією. Заявлене число учасників – до 20 тисяч. Як повідомляє з місця подій журналіст, на проспекті знаходиться близько 1500 чоловік. Учасники принесли з собою плакати.

Мітинг в Москві

Мітинг в Москві

MDK

На заході виступають редактор "Медузи" Олексій Ковальов, блогер Руслан Соколовський, Юлія Павлікова - мати Ані Павликової, що проходить у справі "Нової величі" і інші правозахисники. Учасникам мітингу роздають плакати з фотографіями політв'язнів.

На сторінці телеканалу "Дождь" в Facebook йде відеотрансляція з місця подій.

Крім Москви, акції проходять ще в 13 містах по всій Росії. У Санкт-Петербурзі влада не дозволила мітинг, тому все проходить в форматі зустрічі.

Новина оновлюється.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
6
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
2 + 2 = около 1500 ...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel