У Росії почалися мітинги проти свавілля при Путіні: дивитися трансляцію онлайн

23 червня в Москві почався мітинг проти фальсифікації кримінальних справ та поліцейського свавілля.

Як повідомило "Ехо Москви", акція організована Профспілкою журналістів і працівників росЗМІ, а також Лібертаріанською партією. Заявлене число учасників – до 20 тисяч. Як повідомляє з місця подій журналіст, на проспекті знаходиться близько 1500 чоловік. Учасники принесли з собою плакати.

Мітинг в Москві MDK

На заході виступають редактор "Медузи" Олексій Ковальов, блогер Руслан Соколовський, Юлія Павлікова - мати Ані Павликової, що проходить у справі "Нової величі" і інші правозахисники. Учасникам мітингу роздають плакати з фотографіями політв'язнів.

На сторінці телеканалу "Дождь" в Facebook йде відеотрансляція з місця подій.

Крім Москви, акції проходять ще в 13 містах по всій Росії. У Санкт-Петербурзі влада не дозволила мітинг, тому все проходить в форматі зустрічі.

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