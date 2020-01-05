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5 січня • оновлено в 09:53
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Генерал США "приструнив" Росію правдою про Крим: у Москві огризнулися

2.1т
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Глава комітету Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков відреагував на критику в бік Москви через незаконну анексію Криму від генерала США Бена Ходжеса.

Відповідний пост з'явився на сторінці сенатора в Twitter. Нагадаємо, американський військовий заявив, що Росія не може претендувати на півострів, тому що до правління імператриці Катерини II її "там і не було".

"Генерал США Ходжес поліз в історію: каже, що до Катерини II Росії в Криму не було. І що з того? Тоді України взагалі не було і Крим не міг бути українським!" – написав Пушков.

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У Москві огризнулися на слова генерала США про Крим

У Москві огризнулися на слова генерала США про Крим

Крім того він вирішив перевести стрілки. "США були в 1783 році вузькою смужкою землі уздовж Атлантики – пізніше все інше захопили. Нехай повернуть Техас Мексиці!" – огризнувся Пушков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бригадний генерал армії США у відставці Пітер Звак попередив, що Росія може використовувати окупований Крим як плацдарм для нападу на інші країни.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особа
Олексій Пушков
Місце
Росія
Тег
Крим
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
С украинскими и американскими историками не соскучишься
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
В России вооще тема Крыма...малокомуинтересна...Это обычный регион России...
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1
Кот Бегемот
Кот Бегемот
Давайте посмотрим европейские и восточные карты до Екатерины.. Русь есть - западная Украина, Украина есть - центральная часть, Крымское ханство есть - причерноморье и Крым, а где ж Россия- нет России, есть Московия. Может Путин и наследник крымских татар, но они никогда не были частью России.
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Кристина Стефанова, Бредишь ольгинское существо?! В 1729 году УКАЗОМ -мля Петруха № 1 указал называть Московию - разией!!https://news.rambler.ru/other/39510595-kak-petr-i-borolsya-s-terminom-moskoviya/
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кот Бегемот, Русь - Западная Украина? Вы в своём уме, товарищ? При Екатерине и предшественнике её Петре III Руси правда не было - была Российская Империя. При Екатерине к Империи была присоединена Западная Украина, Крым, Новороссия, что в принципе малая толика для существовавшей уже тогда огромной Империи, о какой такой "Московии" вы бредите?
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