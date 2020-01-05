Генерал США "приструнив" Росію правдою про Крим: у Москві огризнулися

Глава комітету Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков відреагував на критику в бік Москви через незаконну анексію Криму від генерала США Бена Ходжеса.

Відповідний пост з'явився на сторінці сенатора в Twitter. Нагадаємо, американський військовий заявив, що Росія не може претендувати на півострів, тому що до правління імператриці Катерини II її "там і не було".

"Генерал США Ходжес поліз в історію: каже, що до Катерини II Росії в Криму не було. І що з того? Тоді України взагалі не було і Крим не міг бути українським!" – написав Пушков.

У Москві огризнулися на слова генерала США про Крим

Крім того він вирішив перевести стрілки. "США були в 1783 році вузькою смужкою землі уздовж Атлантики – пізніше все інше захопили. Нехай повернуть Техас Мексиці!" – огризнувся Пушков.

Генерал США Ходжес поліз в історію: каже, що до Катерини 2-й Росії в Криму не було. І що з того? Тоді Україна взагалі не було і Крим не міг бути українським. І США були в 1783 вузькою смужкою землі уздовж Атлантики - пізніше все інше захопили. Нехай повернуть Техас Мексиці. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) January 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бригадний генерал армії США у відставці Пітер Звак попередив, що Росія може використовувати окупований Крим як плацдарм для нападу на інші країни.

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