США визнали уродженців Курил японцями: в Росії обурені

У Росії обурилися фактом визнання людей, які народилися на Південних Курилах, уродженцями Японії.

Відповідну заяву опублікував МЗС РФ в Twitter, пише УП. Російська Федерація закликала Сполучені Штати "знати червоні лінії".

В інструкції для охочих взяти участь у програмі Diversity Visa (грін-карт) говориться про те, що народжені на островах Хабомаї, Шикотан, Кунашир та Ітуруп належать до Японії, а народжені на Південному Сахаліні – до Росії.

Через це МЗС Росії звинуватив США в спробі поставити під сумнів підсумки Другої Світової війни та заохочення реваншизму.

"Потрібний ще один доказ, що США – ревізіоністська держава? За рішенням 1945 року Курильські острови відійшли СРСР... Знайте свої кордони та "червоні лінії", – йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Японія претендує на Південні Курили за Трактатом про торгівлю та кордони 1855 року.

Росія наполягає, що острови увійшли до складу СРСР за результатами Другої світової війни.

В Японії територіальну суперечку з РФ офіційно називають питанням про "північні території", а в РФ взагалі не визнають наявності територіальної суперечки з Японією.

Конфлікт Японії та Росії через Курили триває з часів Другої світової Twitter МЗС РФ

Конфлікт Японії та Росії через Курили триває з часів Другої світової Twitter МЗС РФ

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Росія не має наміру передавати Японії Курильські острови.

"Таких планів немає", – запевнили в Кремлі. Крім того, експерти вважають, що висунуті Москвою умови передачі спірних територій виявляться для Токіо такими, що не можна виконати.