У Росії немає армії, – однокурсник Путіна оцінив ймовірність вторгнення в Білорусь

Колишній розвідник КДБ Юрій Швець вважає, що у Росії не настільки боєздатна армія, щоб вторгатися в Білорусь.

Однокурсник російського президента Володимира Путіна в інтерв'ю "Гордону" заявив, що такий сценарій розвитку подій був би божевіллям.

"Цих військ, так званих "ось Росія війська введе", у неї немає. Російські збройні сили створені колишнім торговцем меблями Сердюковим за особистою вказівкою Путіна. І Сердюков знав, навіщо це потрібно зробити. Це було зроблено для понтів", – зазначив Швець.

Він уточнив, що збройні сили РФ були застосовні проти Грузії і України, оскільки у першої "не було армії", а у другої – "політичного керівництва, здатного нею керувати".

"Немає у Росії армії. Немає ані живої сили, немає достатньо техніки сучасної. Це перше питання. Що вони зроблять? Танки туди введуть? Це безумство. Одного разу вже вводили в Грозний. Це закінчилося катастрофою. Тобто нічого вводити і нема чого вводити. Тому що я не бачу питань, які б вирішували збройні сили іншої країни в Білорусі при повній відсутності зовнішньої загрози Білорусі з боку кого-небудь, крім самої Росії. Просто немає", – переконаний колишній розвідник КДБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що вже сформовано резерв з правоохоронців, яких він готовий відправити до Білорусі в разі потреби.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти результатів виборів президента. Їхні учасники вимагають, щоб Олександр Лукашенко залишив владу, і вважають, що вибори були сфальсифіковані.