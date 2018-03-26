У Росії назвали умови дострокової відставки Путіна

Президент РФ Володимир Путін може достроково покинути свій пост, якщо заручиться гарантіями безпеки для себе і свого оточення.

Про це в інтерв'ю Liberation заявив російський політолог Костянтин Еггерт.

За його словами, Путін і його оточення близькі до пенсійного віку і розрив між ними і молодий Росією буде лише зростати, передає ИноСМИ.

"Вони вже живуть в іншому вимірі. Майбутні шість років повинні стати роками внутрішню політичну кризу. Питання про наступника буде турбувати більшу частину політичної еліти", - констатував Еггерт.

При цьому експерт вказує, що в Росії з'являється нове покоління "путінських бюрократів", яким по 35-45 років і вони займають посади міністрів і губернаторів.

"Путін розраховує на їх відданість, але, як показує історія авторитарних режимів, цей розрахунок ненадійний. Якщо Путін і його оточення вирішать занадто затриматися на політичній сцені, ті самі молоді люди можуть їх зрадити", - заявив політолог.

При цьому він не виключає, що Путін все ж таки зважиться на достроковий вихід, але за деяких умов.

"Я не виключаю дострокової відставки Путіна з поста президента, коли ніхто не буде цього очікувати. Він скаже, наприклад: "Мені 70 років, вік виходу на пенсію для чиновників, так що я йду, залишаючи країну в надійних руках того-то і того-то". Його наступником може стати або колишній агент КДБ, як він сам, зрозумілий і гідний довіри. Або Путін ризикне і призначить когось досконалого іншого. Однак він не піде з влади до тих пір, поки не заручиться гарантією безпеки для себе особисто і для свого ближнього кола і поки не забезпечить собі місце для продовження контролю над політичним процесом", - упевнений Еггерт.

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