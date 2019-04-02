У Росії назвали першу ознаку початку поглинення Білорусі

Першою ознакою приєднання Білорусі до складу Російської Федерації стане визнання рубля єдиним платіжним засобом на території обох держав.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода" російський політолог Кирило Рогов.

При цьому початковим етапом може стати черговий кредит у розмірі 600 млн доларів, який лідер РФ Володимир Путін погодився видати у відповідь на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка.

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"Завдання Кремля – якомога міцніше прив'язати Білорусь до Росії, щоб не виникла ситуація, коли Білорусь почне "дрейфувати на Захід". Друге можливе завдання – запустити процес об'єднання, який призведе до конституційної перебудови і вирішить "проблему 2024 року", – зазначив Рогов.

Як відомо, в 2024 році закінчуються президентські повноваження Путіна.

"Ясно, що для Росії важливо мати канал впливу всередині Білорусі. Це і контроль найважливіших активів, і людей, які мають там вплив, – це і силовики, і люди, які ведуть більш-менш проросійську пропаганду", – зазначив він.

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Незабаром, за словами Рогова, можна буде побачити проміжні ступені процесу об'єднання. "Уже існує певна Союзна держава, але її інститути фактично не працюють. Можливо, вони стануть більш дієвими на першому етапі", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що білоруси не згодні об'єднуватися з Росією, хоча у Москви і немає намірів поглинати республіку.

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