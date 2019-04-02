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У Росії назвали першу ознаку початку поглинення Білорусі

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Першою ознакою приєднання Білорусі до складу Російської Федерації стане визнання рубля єдиним платіжним засобом на території обох держав.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода" російський політолог Кирило Рогов.

При цьому початковим етапом може стати черговий кредит у розмірі 600 млн доларів, який лідер РФ Володимир Путін погодився видати у відповідь на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка.

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ІА REX

"Завдання Кремля – якомога міцніше прив'язати Білорусь до Росії, щоб не виникла ситуація, коли Білорусь почне "дрейфувати на Захід". Друге можливе завдання – запустити процес об'єднання, який призведе до конституційної перебудови і вирішить "проблему 2024 року", – зазначив Рогов.

Як відомо, в 2024 році закінчуються президентські повноваження Путіна.

"Ясно, що для Росії важливо мати канал впливу всередині Білорусі. Це і контроль найважливіших активів, і людей, які мають там вплив, – це і силовики, і люди, які ведуть більш-менш проросійську пропаганду", – зазначив він.

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Вестник Кавказа

Незабаром, за словами Рогова, можна буде побачити проміжні ступені процесу об'єднання. "Уже існує певна Союзна держава, але її інститути фактично не працюють. Можливо, вони стануть більш дієвими на першому етапі", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що білоруси не згодні об'єднуватися з Росією, хоча у Москви і немає намірів поглинати республіку.

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Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Росія
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